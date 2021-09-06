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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Asayiş 06.09.2021, 16:00
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ü.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 60 gram esrar ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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