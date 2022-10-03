Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 85 şüpheli yakalandı

Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı. Onlarca uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonlarda 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 14 kilo 350 gram esrar maddesi, 1 kilo 491 gram metamfetamin maddesi, 27 gram bonzai maddesi, 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.