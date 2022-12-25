Sakarya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde aynı yönde giden ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapan SUV tarzı araç, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Arifiye-Sapanca yolu üzerinde bulunan Gölbaşı Tesisleri girişi önünde meydana gelen kazada, Arifiye istikametinde giden N.M. idaresindeki 34 TV 3370 plakalı Toyota marka otomobil, tesise girmek için yavaşladı. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 54 KG 490 plakalı Hyundai marka SUV tarzı araç, araca çarpmamak için sola manevra yapınca karşı yönden gelen A.B. idaresindeki 54 DG 4377 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Üç aracın karıştığı kazada durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada E.Ç., A.B., G.,H., M.Ç., S.B. ve Ü.G.K. isimli 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.