Sakarya’da terör örgütlerine darbe: 70 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacı ile gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 549 şüpheliden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. TEM ekipleri 2021 yılında çok sayıda oeprasyon düzenledi. Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacı ile yıl içerisinde toplam 549 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 192’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak Sakarya ve diğer illerde yapılan operasyonel faaliyette 388 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 110’una ise adli kontrol kararı uygulandı. DEAŞ terör örgütü ile ilgili; haklarında işlem başlatılan 138 şüpheliden 44’ü tutuklandı, 75 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak haklarında işlem başlatılan 18 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Terörizmin Finansmanı ile ilgili olarak ise 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Sol terör örgütleri ile ilgili olarakta 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.