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Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 67 sikke, 2 kılıç ve 1 kama ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 08.04.2021, 18:05
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Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 67 sikke, 2 kılıç ve 1 kama ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akyazı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerce, Pazar Mahallesinde B.U. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda; tarihi eser niteliği bulunan 67 sikke, 2 kılıç ve 1 kama ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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