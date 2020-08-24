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Sakarya’da süpermarketin deposu alev alev yanıyor
SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR SÜPERMARKETE AİT DEPODA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 24.08.2020, 10:06
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süpermarkete ait depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin yükseldiği ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın Sabah saatlerinde Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Alevleri kendi çabalarıyla söndürmeyen depo yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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