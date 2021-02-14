Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi ayağından yaralandı. Polis ekipleri vatandaş ile birlikte olay yerinde boş kovan aradı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde bulunan Cuma Pazarı yanında bulunan Arif Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucu silahını çıkartan şüpheli A.B.’yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.