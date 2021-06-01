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Sakarya’da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 28 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Asayiş 01.06.2021, 11:25
Sakarya’da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 28 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şehirde rüşvet operasyondu düzenlendi. Operasyonda; 4’ü bilirkişi, 1’i sivil ve 1’i de icra müdürü olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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