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Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR KİŞİ EVİNİ YAKACAĞINI SÖYLEYEREK PANİK YAŞATTI. ELİNDEKİ TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ EDEN ŞAHIS ÇEVREDEKİLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATIRKEN OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ.

Asayiş 30.10.2020, 13:58
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Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evini yakacağını söyleyerek panik yaşattı. Elindeki tüfekle havaya ateş eden şahıs çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşında ki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat ekibi sevk edildi.

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