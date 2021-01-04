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Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile 300’e yakın şezlongun bulunduğu depo çıkan yangında kül oldu.
Asayiş 04.01.2021, 21:27
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile 300’e yakın şezlongun bulunduğu depo çıkan yangında kül oldu.
Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ş.’ye ait olduğu öğrenilen içerisinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile 300’e yakın şezlongun bulunduğu depoda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, depo ve içerisindekiler kullanılamaz hale geldi.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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