Son Dakika
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Sakarya’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 08.11.2021, 21:51
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 54 AFV 406 plakalı Fiat marka otomobil ile ana yola dönmek isteyen H.S. idaresindeki 54 TH 035 plakalı Mitsubishi marka panelvan çarpıştı. Kazada E.K. ve H.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.