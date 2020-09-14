Son Dakika
Sakarya’da otomobilde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA D-650 KARAYOLUNDA BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGININ DUMANINDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. ALEV ALEV YANAN ARAÇ İSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 14.09.2020, 19:23
1
Sakarya’da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangının dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.
Olay, Adapazarı-Bilecik D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Geyve ilçesi Kayıkbaşı mevkiinde seyir halindeki Opel marka otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti. Araçta bulunan kişilerin otomobilden inmesi sonrasında otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
24°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0