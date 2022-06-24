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Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.06.2022, 13:25
Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaynarca-Karasu istikameti Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İ.M. idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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