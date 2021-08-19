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Sakarya’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Asayiş 19.08.2021, 21:01
Sakarya’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 34 ND 4254 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Takla atmaya başlayan otomobil yol kenarındaki araziye girerek durabilirken, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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