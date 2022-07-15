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Sakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 17:33
Sakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi üzerinde bulunan Yağcılar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas K. idaresindeki 54 BL 558 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü İlyas K. ile L.Ç., A.Ç., İ.N., O.Ç. ve Y.K. yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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