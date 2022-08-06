Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.