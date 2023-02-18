Sakarya’da Mobilyacılar Çarşısında korkutan yangın

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Mobilyacılar Çarşısında bulunan koltuk, yatak ve baza üreten tesiste çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Mobilyacılar Çarşısı içerisindeki koltuk, yatak ve baza üreten tesiste çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev ve dumanların yükseldiği bölgede panik oluştu, vatandaşlar sokağa döküldü. Dükkan çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin müdahale ettiği yangında zarar görmeyen malzemeleri de dışarıya çıkardı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, maddi hasara yol açtı.