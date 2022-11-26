Son Dakika
Prof. Dr. Akşit: "Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"
Sakarya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.
Asayiş 26.11.2022, 13:29
Sakarya’nın Geyve ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Geyve-Taraklı karayolu Doğantepe Mahallesi trafik ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı istikametine doğru seyir halinde olan otomobil ile Geyve yönüne doğru seyir halinde olan 54 ADV 058 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.