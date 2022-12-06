Sakarya’da lastik fabrikasında korkutan yangın

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D-100 Kara yolu üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının pres bölümündeki baca kısmında meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli panik oluşturan ve cep telefonu kameralarını da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.