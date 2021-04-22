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Sakarya’da kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesi D650 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 22.04.2021, 22:43
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Sakarya’da kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesi D650 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D650 karayolu Söğütlü ilçesi ışıklı kavşakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 54 DS 271 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen Cevri K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Keziban G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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