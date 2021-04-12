Sakarya’da kamyonet bariyerlere çarptı, gübreler yola saçıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda gübre yüklü kamyonet bariyerlere çarptı. Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada gübreler yola saçıldı.

Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Hara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir eden Ahmet Ö. idaresindeki 54 RH 601 plakalı Ford marka gübre yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan 50’şer kiloluk gübre çuvalları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ahmet Ö. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde trafik akışını sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan gübreleri temizledi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.