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Sakarya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 15 gram esrar, 23 gram metamfetamin ve 202 adet captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 01.05.2021, 18:38
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Sakarya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 15 gram esrar, 23 gram metamfetamin ve 202 adet captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi. A.D. isimli şahsın bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arama neticesinde 15 gram esrar, 23 gram metamfetamin ve 202 adet captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü. Yapılan işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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