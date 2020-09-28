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Sakarya’da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi

SAKARYA’NIN TARAKLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI YOL KONTROLÜ SIRASINDA TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 1 ADET KURŞUN KALIBI, 6 ADET MADENİ SİKKE, 3 ADET EL DETEKTÖRÜ VE 4 ADET SİYAH RENKTE PLASTİK ARAMA BORULARI ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 28.09.2020, 17:08
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Sakarya’da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri denetimi yaptı. Ekiplerin yaptıkları çalışma esnasında gerçekleştirdikleri kontrolde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları bulundu. Tarihi eser olarak değerlendirilen ve arama çalışmaları esnasında kullanılan araç ve gereçlere el koydu. Ekipler araç içerisinde bulunan S.G. ve T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken bulunan eserler ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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