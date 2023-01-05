Sakarya’da jandarma bir yılda 4 bin 565 şüpheliyi yakaladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2022 yılı içerisinde gerçekleşen denetim ve operasyonlarda yakalanan 4 bin 565 şüpheliden 77’si tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonların detaylarını paylaştı. Bu çerçevede, yapılan 40 bin 6 denetimde 2 bin 848 kişi yakalanırken; 197 tabanca, 242 av tüfeği, 67 kurusıkı tabanca, 116 kesici ve delici alet ile bin 255 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 324 bin 3 gram kubar esrar, 551 uyuşturucu hap, 4 bin 93 gram metamfetamin, 45 gram kokain, bin 648 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 358 gram kenevir tohumu ele geçirilirken bin 717 şüpheli yakalandı. İşlemleri sonrasına adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77’si tutuklandı. TEM şube ekiplerince ise FETÖ üyesi olmak suçundan aranan 20 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 242 şahıs tespit edildi, bin 283 yasadışı bahis, 230 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. Jandarma trafik timleri tarafından 2022 yılı içinde 1 milyon 68 bin 487 araç kontrol edilirken, 4 bin 569 araç trafikten men edildi.