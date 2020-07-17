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Sakarya’da genç kadını darp ederek yol kenarına attılar
SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DARP EDİLEREK YOL KENARINA ATILAN GENÇ KADIN EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.
Asayiş 17.07.2020, 13:19
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde darp edilerek yol kenarına atılan genç kadın jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. Ekipler, genç kadını darp ederek yol kenarına atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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