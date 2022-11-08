Sakarya’da fuhuş yapılan 2 ikamet mühürlendi

Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 24 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlendi ve 5 şahsa da kumar oynamak ve temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde; 18 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 148 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlenirken, 5 şahsa kumar oynamak ve yer temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 37 şahıs ve 10 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hırsızlık ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçlarından 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs yakalandı. Hırsızlık alanında yapılan çalışmalar neticesinde; çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. 14 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.