Sakarya’da evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi, 6077 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekibi de çalışmalara destek verdi. Yangın sebebi ile evin dış cephesi ile içerisinde bulunan bazı eşyalarda maddi hasar oluştu. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.