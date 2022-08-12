Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

2013-2016 yılları arasında Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı kademelerde görevde bulundukları öğrenilen 6 yabancı uyruklu şahıs Sakarya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2013-2016 yılları arasında Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı kademelerde görevlerde bulunan, silahlı terör eylemlerine katılan ve örgüt adına girdikleri çatışmalarda yaralanan 4’ü Irak, 1’i Suriye ve 1’i de Fas uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs sahte isim ve sahte kimliklerle Sakarya’ya yerleşti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.