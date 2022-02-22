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Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya’da polis ekiplerince DEAŞ’a terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 22.02.2022, 13:48
Sakarya’da polis ekiplerince DEAŞ’a terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 3 şahıs Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.