Sakarya’da çöplük yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı
SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE BULUNAN BOŞ BİR ARAZİYE DÖKÜLEN ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN ŞEHİRDE PANİĞE NEDEN OLDU. ŞEHRİN BİRÇOK FARKLI BÖLGESİNDEN GÖRÜLEN YANGIN HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe neden oldu. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın havadan da görüntülendi.
Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir araziye dökülen çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe neden oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangına destek için iş makinelerde bölgeye gönderildi. Çevrede paniğe sebep olan yangın havadan da görüntülendi. Çöplük alanda çıkan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25