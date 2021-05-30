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Sakarya’da çiftlikte yangın: 4 büyükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce saman yandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yüzlerce balya saman ve yonca yanarken, 4 büyükbaş hayvan ise telef olmaması için kesildi.

Asayiş 30.05.2021, 21:20
Sakarya’da çiftlikte yangın: 4 büyükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce saman yandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yüzlerce balya saman ve yonca yanarken, 4 büyükbaş hayvan ise telef olmaması için kesildi.

Yangın, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C.’ye ait ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek ahırı saran yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve SAKTİM ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ahır içerisinde bulunan 4 hayvan telef oldu. 530 balya saman ve 120 balya yoncanın da zarar gördüğü yangında hayvanların 4’ü ise telef olmamaları için kesildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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