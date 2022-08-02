Sakarya’da bir ayda 120 şüpheli tutuklandı, 86 kişi sınır dışı edildi

Sakarya’da temmuz ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1818 şüpheliden 120’si tutuklandı, yabancı uyruklu 86 kişi ise sınır dışı edildi.

Sakarya’da temmuz ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1818 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 74’ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 5, en çok 18 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 46 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Temmuz ayı içinde ekiplerce gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 39 ruhsatsız tabanca, 37 ruhsatsız tüfek, 36 kurusıkı tabanca, 485 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından temmuz ayı içinde kayıp olarak aranan 18 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuş ile mücadele doğrultusunda, 19 kişiye işlem yapılırken, 5 ikamet mühürlendi ve 4 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde de 82 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi. Kumar ile mücadele çerçevesinde ise 32 kişiye işlem yapıldı.