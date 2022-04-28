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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) İlk dönemlerde Taksim Meydanı’nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar, o zaman dediler ki dur."
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Sakarya’da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 28.04.2022, 12:12
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, yapılan çalışmalarda da 600 gram esrar, 2 ruhsatsız silah ve silahlara ait fişek ele geçirdi.