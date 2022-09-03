Sakarya’da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
Sakarya’nın Karasu ilçesinde amca-yeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı. Amcası, yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde amca-yeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı. Amcası, yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Olay, Resuller Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Ö.D. ile yeğeni Aziz Durmaz (51) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında Ö.D., yeğenini silahla vurarak kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aziz Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Aziz Durmaz’ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yeğen katili amca her yerde aranıyor.
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