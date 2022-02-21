Son Dakika
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.
Sağlık Bakanı Koca: “Tekirdağ’da meydana gelen depremde İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır”
Sakarya’da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele ediyor.
Asayiş 21.02.2022, 02:02
Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele ediyor.
Yangın, Söğütlü OSB’de bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken alev alev yanan fabrika havadan da görüntülendi.