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Sakarya’da ağaç yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE AĞAÇ YÜKLÜ TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Asayiş 15.10.2020, 17:56
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Sakarya’da ağaç yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaç yüklü traktör kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Çam Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme Müdürlüğü’nün kesim yaptığı ve bölgedeki işçilerin traktöre ağaç yüklediği esnada orman işçisi A.E.’nin (42) kullandığı 54 NF 653 plakalı traktör kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayağı traktörün altında kalan A.E. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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