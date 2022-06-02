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Sakarya’da acı olay: Oğlunu yaralayan anne tüfekle intihar etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki anne oğlunu av tüfeği ile yaraladıktan sonra intihar etti.

Asayiş 02.06.2022, 14:01
Sakarya’da acı olay: Oğlunu yaralayan anne tüfekle intihar etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki anne oğlunu av tüfeği ile yaraladıktan sonra intihar etti.

Acı olay, Dağyoncalığı Mahallesi Konak Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki N.E (44), oğlu M. E’yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak konuya ilişkin inceleme başlattı.

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