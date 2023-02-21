Sakarya’da 80 kilo uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 56 kilogram skunk, 19 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 56 kilogram skunk, 19 kilogram esrar 5 kilo 150 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak S.Y. ve M.Z.M. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.