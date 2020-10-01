Sakarya’da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULAN KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 39 PAKET HALİNDE DARALI AĞIRLIĞI 52 KİLO 450 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞAHIS TUTUKLANDI.
Sakarya’da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak 29 Eylül Salı günü Arifiye gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramalarda 39 paket halinde toplam daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç şoförü ise yakalandı. Yakalanan araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 farklı araçta durduruldu. Araçlardaki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile yakalanan 5 şahıs, 1 günlük gözaltı sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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