banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçla mücadelesi kapsamında ilçede beş ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Asayiş 22.06.2021, 16:05
Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçla mücadelesi kapsamında ilçede beş ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçla mücadelesi kapsamında beş şahsın adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonda iki adet pompalı tüfek, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi, bir adet kumar makinesi, bir miktar kenevir tohumu, iki fişek uyuşturucu madde, 20 adet mermi ele geçirildi.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493