Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçla mücadelesi kapsamında ilçede beş ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçla mücadelesi kapsamında beş şahsın adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonda iki adet pompalı tüfek, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi, bir adet kumar makinesi, bir miktar kenevir tohumu, iki fişek uyuşturucu madde, 20 adet mermi ele geçirildi.