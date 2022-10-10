Sakarya’da 3 yaşındaki kızın feci ölümü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde hareket halindeki traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi yolu üzerindeki bir hayvan besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu K.S. traktöre bağlı yem karma makinesi ile çalıştığı esnada 3 yaşındaki kızı S.S. traktöre binmek istedi. Traktörün hareket etmesi ile dengesini kaybeden küçük kız, traktörün arkasında bulunan şaft kısmına düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.