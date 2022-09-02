Sakarya’da 3 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 3 kilogram kubar esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri il genelinde uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kocaali ilçesi Kestanepınarı Mahallesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. S.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.