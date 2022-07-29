Sakarya’da 27 bin 500 makaron ve 20 elektronik nargile ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 27 bin 500 adet makaron, 20 adet elektronik nargile ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Serdivan ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, 14 bin 600 boş, 12 bin 900 dolu makaron, 29 adet elektronik nargile ve 9 kilogram tütün mamulü ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak H.Ç. isimli şüpheli hakkında da adli başlatıldı.