Sakarya’da 14 günde 29 kilo 85 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına ekipleri 14 günde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında 29 kilo 85 gram kubar esrar, 2 bin 164 kök yasa dışı Hint keneviri ele geçirirken operasyon kapsamında 14 şüpheli ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 6 Ağustos 2020 tarihi ile 20 Ağustos 2020 tarihi arasında Akyazı, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 29 kilo 85 gram kubar esrar, 2 bin 164 kök yasa dışı Hint keneviri, 501 gram toz esrar, 16 gram reçine esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 48 gram bonzai ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin operasyonları doğrultusunda 14 şüpheli ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.