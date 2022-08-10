Sakarya’da 13 yaşındaki kız çocuğu dalgalara kapıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ailesi ile birlikte denize giden 13 yaşındaki kız çocuğu dalgalara kapıldı. Kaybolmadan önceki suda oynadığı esnada cep telefonuyla görüntüleri kaydedilen kızın, denize gitmek istemediği de öğrenildi. Dalga sebebi ile suya giremeyen ekipler su üzerinde dron destekli geniş çaplı arama başlattı.

Olay, Karasu ilçesi sahili Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki İlayda Eren ailesi ile birlikte denize geldi. Cankurtaran bölgesinin dışında suya giren 13 yaşındaki İlayda bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine olay cankurtaranlara bildirildi. Bölgeye gelen cankurtaran ve sahil güvenlik ekipleri dalga sebebi ile suya giremedi. Ekipler su ve sahilde dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Suda kaybolan kızın annesinin çaresiz bekleyişi ve acı feryatları ise yürekleri sızlattı.

Acı detay

Girdiği denizde dalgalara kapılan kızın denize gelmek istemediğini annesine söylediği öğrenildi. Öte yandan, aynı bölgede İlayda ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren farklı bir kişi daha kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştı. Ailenin bölgedeki acı bekleyişi ile birlikte ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.