Sakarya’da 1 günde 117 araç ve 27 kişiye 184 bin TL ceza

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı denetimler neticesinde 117 araç ve 27 kişiye toplamda 184 bin 76 TL para cezası uyguladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaygınlaşan motosiklet kullanımı ile birlikte ortaya çıkan tescilsiz kullanımın ve elektronik denetimlere girmemek amaçlı yapılan plaka tertibatlarının engellenmesi ile kırsal alanlarda kullanılan traktörlerin tescilsiz, çalıntı, sahte veya ikiz plaka ile kullanımlarının önüne geçilmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde, bin 34 otomobil, 569 motosiklet, 304 traktör denetlenirken 3 bin 201 şahıs sorgulandı. Gerçekleşen denetimlerde tescilsiz kullanılan 13 motosiklet ile 4 traktör trafikten men edilirken hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ. ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı denetimler neticesinde 76 otomobil, 29 motosiklet ve 12 traktör olmak üzere toplam 117 araç ile korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 27 kişiye toplamda 184 bin 76 TL para cezası uygulandı.