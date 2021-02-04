Sakarya’da 1 ayda 9 bin 657 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Sakarya’da son bir ay içerisinde kaçakçılık suç örgütlerine yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7’si tutuklanırken, çok sayıda cinsel içerikli hap, kaçak sigara ve kaçak içki ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin (KOM) son 1 ayda yürüttüğü operasyonların bilançosu açıklandı. Sakarya’da kaçakçılığa geçit vermeyen polis, 30 günde onlarca adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 397 bin 60 adet makaron, 9 bin 657 adet cinsel içerikli hap, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 225 şişe kaçak içki, 50 adet puro, 19 bin 334 adet sigara sarma kağıdı, 494 adet sahte bandrol, 389 paket kilogramlık bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü ve 9 bin TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda mali suçlar kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2 şahsa ise adli kontrol uygulandı. Kaçakçılık suçlarından yakalanan 11 kişiye de adli işlem yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 6 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı. Ocak ayında gerçekleştirilen 25 operasyonda gözaltına alınan toplam 50 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.