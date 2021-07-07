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Sakarya Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde botun ipini çekmek için girdiği Sakarya Nehri’nde kaybolan genci 5. günde de arama çalışmaları devam etti. Kaybolduğu bölge ile Karadeniz sınırı arasında nehirde adeta mekik dokuyan ekipler, gence ait bir ize henüz rastlayamadı.

Asayiş 07.07.2021, 21:59
Sakarya Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde botun ipini çekmek için girdiği Sakarya Nehri’nde kaybolan genci 5. günde de arama çalışmaları devam etti. Kaybolduğu bölge ile Karadeniz sınırı arasında nehirde adeta mekik dokuyan ekipler, gence ait bir ize henüz rastlayamadı.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde Cumartesi günü botun ipini çekmek için Sakarya Nehri’ne girip bir süre yüzdükten sonra suda kaybolan Emirhan Henden için arama çalışmaları sürüyor. Henden’i arama çalışmalarının beşinci gününde ise; İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, SAKDER (Sakarya Arama Kurtarma Derneği) ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmaları devam etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 20 yaşındaki Henden’e ait henüz bir ize rastlanamadı. AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden’in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kuruldu. Acılı baba, Henden’in kaybolduğu noktada oğlunun bulunacağı anı bekliyor.
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