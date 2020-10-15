Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
SAKARYA’NIN FERİZLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GEÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİLO 845 GRAM HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde polis ekiplerince geçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 845 gram hint keneviri ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri İnönü Mahallesinde bulunan bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 845 gram hint keneviri, 4 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gerçekleşen operasyon kapsamında ise O.S. ve E.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.
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