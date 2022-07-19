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Şakanın sonu hastanede bitti! 'Kuru sıkı tabanca ile kendini vurdu'

Samsun’da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken genç yaralanarak hastanelik olurken, vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 19.07.2022, 10:26 19.07.2022, 11:55
Şakanın sonu hastanede bitti! 'Kuru sıkı tabanca ile kendini vurdu'

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki bir markette dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.’nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kaza #tabanca
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